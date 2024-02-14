В зону СВО доставят тысячу детекторов дронов "Юрка"
Конструкторское бюро из Краснодара "Гагаринг" планирует до конца февраля отправить на фронт партию детекторов дронов "Юрка".
"Мы уже поставили на передовую порядка тысячи детекторов. Сначала была опытная партия, потом мелкая серия. Сейчас будет отправлена еще одна партия", - рассказали ТАСС в организации.
Изделие сканирует радиочастоты, на которых работают беспилотники Autel, DJI, FPV-дроны, и предупреждает бойцов об их приближении. Далее военные могут включить РЭБ, использовать антидронные ружья или стрелковое оружие - на худой конец, спрятаться.
"К сожалению, пока "Юрка" обнаруживает не все беспилотники, но следующая модификация полностью закроет этот вопрос", - рассказали в КБ.
Детектор размером с карманную рацию, он обнаруживает беспилотники с радиоуправлением на расстоянии до 2,5 километра.
"Юрка" собран исключительно из российских комплектующих", - отметили в КБ.