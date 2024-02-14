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В зону СВО доставят тысячу детекторов дронов "Юрка"

Конструкторское бюро из Краснодара "Гагаринг" планирует до конца февраля отправить на фронт партию детекторов дронов "Юрка".

В зону СВО доставят тысячу детекторов дронов "Юрка"
© Российская Газета

"Мы уже поставили на передовую порядка тысячи детекторов. Сначала была опытная партия, потом мелкая серия. Сейчас будет отправлена еще одна партия", - рассказали ТАСС в организации.

Изделие сканирует радиочастоты, на которых работают беспилотники Autel, DJI, FPV-дроны, и предупреждает бойцов об их приближении. Далее военные могут включить РЭБ, использовать антидронные ружья или стрелковое оружие - на худой конец, спрятаться.

"К сожалению, пока "Юрка" обнаруживает не все беспилотники, но следующая модификация полностью закроет этот вопрос", - рассказали в КБ.

Детектор размером с карманную рацию, он обнаруживает беспилотники с радиоуправлением на расстоянии до 2,5 километра.

"Юрка" собран исключительно из российских комплектующих", - отметили в КБ.

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