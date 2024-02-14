Украинский пленный рассказал, сколько стоит сбежать в Польшу

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Султанов рассказал, что нелегальный переход в Польшу стоит не менее $15 тысяч. Его слова приводит ТАСС.

По словам военнопленного, он пошел в армию только после получения третьей повестки, проигнорировав первые две. Он добавил, что после игнорирования каждой повестки военнообязанному приходят все большие штрафы.

"В Польшу уже нереально было [сбежать], $15 тыс. для меня - неподъемная сумма. Надо связи, чтобы в Польшу добраться", - поделился Султанов.

Он рассказал, что попал в плен к российским разведчикам после того, как его группа выполняла очередную задачу по доставке снаряжения и оказалась в тумане.