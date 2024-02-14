В Минобороны сообщили о перехвате девяти дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны РФ сбили за ночь девять дронов Вооруженных сил Украины в Белгородской, Воронежской областях и над Черным морем. Об этом в среду, 14 февраля, заявили в пресс-службе Минобороны России.

© shutterstock

— Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — следует из сообщения.

Уточняется, что шесть беспилотников были перехвачены и ликвидированы над акваторией Черного моря, два — в Белгородской области и один — в Воронежской.

Накануне российские системы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ над Клинцовским районом Брянской области.