В Великобритании раскрыли затраты на военную поддержку Украины

Замминистра обороны Великобритании Тимоти Эллиот-Мюррей-Кининмаунд озвучил общую сумму средств, потраченных Лондоном на поддержку Украины с декабря 2021 года. В ответе на соответствующий парламентский запрос члена Палаты лордов Британии Дейла Кэмпбелла-Сейворса представитель британского Минобороны (МО) заявил, что за указанный период страна потратила на Киев 7,1 миллиарда фунтов. «Лента.ру» ознакомилась с текстом заявления замглавы МО Британии.

«Спросить правительство Его Величества, какова общая стоимость всех форм военной поддержки, выделенной для Соединенным Королевством Украине с декабря 2021 года», — ранее спрашивал Кэмпбелла-Сейворс у правительства.

На вопрос парламентария ответил Эллиот-Мюррей-Кининмаунд.

«С декабря 2021 года Великобритания выделила военную помощь Украине на сумму 7,1 миллиарда фунтов стерлингов. Сюда входит последний пакет военной поддержки на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, объявленный 12 января премьер-министром [Великобритании Риши Сунаком]», — пояснил он.

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины сроком на 10 лет. Сообщалось, что двустороннее соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО. Также предусмотрена возможность продления договора после истечения 10-летнего срока.