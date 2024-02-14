Южная Корея и США подписали документ в ядерной сфере

Министерства обороны Республики Корея и США подписали в штаб-квартире американского ведомства 12 февраля рамочный документ о работе консультативной группы по ядерному планированию. Об этом сообщило южнокорейское министерство.

С южнокорейской стороны документ подписал заместитель министра Чо Чхан Рэ, с американской - его коллега Випин Наранг. В Сеуле отметили, что группа "гарантирует обеспечение потенциала по укреплению расширенного сдерживания" с помощью совместного ядерного и стратегического планирования в ответ на угрозы со стороны КНДР. Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность США применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника.

Агентство Yonhap отмечает, что третье заседание консультативной группы пройдет в июне в Сеуле под руководством этих же заместителей министров обороны. Во время предыдущих двух сессий председательствовали чиновники из советов национальной безопасности двух стран, вместе с ними работали представители оборонных, внешнеполитических ведомств, разведок. Первая встреча консультативной группы была в Сеуле в июле 2023 года, а вторая - в декабре в Вашингтоне.