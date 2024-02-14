Спецоперация на Украине 14 февраля: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 февраля 2024 года.
Артиллеристы ЦВО уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчёты российской реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожили район дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщает RT.
Как заявили в Министерстве обороны, залп был выполнен по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящихся на дистанции более 10 км.
Также артиллеристы ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении.
Сводки с фронта: Су-34 уничтожил противника под Купянском
Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил места дислокации Вооруженных сил Украины, сообщает «Свободная пресса».
Это произошло на Купянском направлении. Били по противнику управляемыми бомбами.
В результате этого, по докладу разведки, был уничтожен личный состав противника, укрепленные позиции и техника.
Военный рассказал о бракованном оружии у ВСУ
Украинской армии поступает много бракованного оружия, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление военного эксперта, капитан первого ранга запаса Василия Дандыкина.
По его словам, это происходит из-за того, что Киеву нередко отдают уже старое оружие с истекающим запасом прочности.
Например, американцы отдавали БТР, которые использовались еще во Вьетнаме. Современное дорогое оружие передают в единичных экземплярах, чтобы испытать на поле боя.
Кроме того, многое западное оружие требует сложного обслуживания и правил хранения. Не соблюдаются также и запасы прочности, нередко оружие используют дольше допустимого.