Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 февраля 2024 года.

Артиллеристы ЦВО уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёты российской реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» уничтожили район дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщает RT.

Как заявили в Министерстве обороны, залп был выполнен по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находящихся на дистанции более 10 км.

Также артиллеристы ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении.

Сводки с фронта: Су-34 уничтожил противника под Купянском

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил места дислокации Вооруженных сил Украины, сообщает «Свободная пресса».

Это произошло на Купянском направлении. Били по противнику управляемыми бомбами.

В результате этого, по докладу разведки, был уничтожен личный состав противника, укрепленные позиции и техника.

Военный рассказал о бракованном оружии у ВСУ

Украинской армии поступает много бракованного оружия, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление военного эксперта, капитан первого ранга запаса Василия Дандыкина.

По его словам, это происходит из-за того, что Киеву нередко отдают уже старое оружие с истекающим запасом прочности.

Например, американцы отдавали БТР, которые использовались еще во Вьетнаме. Современное дорогое оружие передают в единичных экземплярах, чтобы испытать на поле боя.