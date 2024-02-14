В США рассказали о слабости украинской армии

Украинская армия ослабла без финансовой помощи со стороны США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют способность реагировать на наступление российской армии.

«Мы уже видим последствия бездействия Конгресса. Мы уже видим нехватку оружия на поле боя, мы видим истощение запасов», — сказал Миллер.

Он призвал Палату представителей как можно скорее одобрить пакет помощи Киеву на 60 миллиардов долларов. Ранее 13 февраля законопроект был согласован в Сенате.