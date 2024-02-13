Военкоры: российские войска «перерезали Авдеевку пополам»

Российские войска продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, в результате «перерезали Авдеевку пополам», «отрезав» занятые вооруженными силами Украины позиции на юге города, сообщили российские военкоры.

Как сообщили «Военкоры Русской весны», снабжение ВСУ в южной части города оказалось «под огромной угрозой». Указывается, что «работающие на ВСУ ресурсы» пишут об этом «в панике» и публикуют «карты изменившейся обстановки». Кроме того, украинская сторона сообщила, что российские войска перерезали «дорогу жизни» ВСУ.

Поясняется, что российские силы, судя по опубликованным украинской стороной картам, «заняли укрепрайон ВСУ на автобазе и дошли до края Авдеевки – Индустриального проспекта, наступая теперь в обе стороны на разделенную на две части группировку ВСУ».

При этом утром сообщалось, что «в северной части Авдеевки идут бои в районе западных дач, автобазы, вдоль улицы Чистякова и переулка 50-летия АКХЗ», а на юге «российские войска продолжают штурмовые действия вдоль улиц Соборная, Чернышевского и в районе садового товарищества «Виноградники-2». Подчеркивается, что сейчас «многое из этого под контролем армии России».

Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).