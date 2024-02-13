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ВС РФ сбили украинский беспилотник в Брянской области

ВС РФ предотвратили теракт с применением БПЛА самолетного в Брянской области. О ликвидации вражеского беспилотника на российской территории сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ сбили украинский беспилотник в Брянской области
© РИА Новости

«13 февраля около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в оперативной информации оборонного ведомства.

В МО РФ уточнили, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Напомним, что сегодня днем ВСУ направили в сторону российских городов четыре беспилотника, три из них российские военные сбили в Белгородской области, еще один в Брянской.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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