ВС РФ сбили украинский беспилотник в Брянской области

ВС РФ предотвратили теракт с применением БПЛА самолетного в Брянской области . О ликвидации вражеского беспилотника на российской территории сообщило Минобороны РФ .

«13 февраля около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в оперативной информации оборонного ведомства.

Напомним, что сегодня днем ВСУ направили в сторону российских городов четыре беспилотника, три из них российские военные сбили в Белгородской области, еще один в Брянской.