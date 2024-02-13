Главком ВСУ заявил о переходе Украины на собственное производство оружия

Украина уже начала процесс перехода на собственное производство оружия. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, сообщает телеканал ZDF.

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Главком ВСУ отметил, что Киеву не нужно ждать помощи от Запада, а необходимо запускать собственное производство.

«Это уже в процессе, надо увеличивать объемы производства», — подчеркнул он.

Сырский добавил, что страна в первую очередь должна рассчитывать на себя, а не на иностранных партнеров.