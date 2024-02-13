Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что готов отступать с позиций, если это сохранит жизни личного состава. Его слова приводит «РИА Новости».

Сырский назвал жизнь солдата «главной ценностью».

«Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава», — сказал он.

Также, по словам Сырского, ситуация на поле боя «сложная», поскольку ВС РФ перешли в наступление по всей линии фронта и ВСУ пришлось перейти к обороне. Для удержания подготовленных рубежей военные планируют использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, добавил он.

При этом Сырской считает, что перспективы ВСУ зависят в том числе от уровня поддержки со стороны Запада, в которой они испытывают нехватку. В частности, Киеву необходимы боеприпасы и техника, отметил главком.