В США рассказали о применении «Вампиров» ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили поставляемую из США систему борьбы с беспилотниками VAMPIRE («Вампир») для поражения дрона-камикадзе. Об использовании ракетного комплекса пишет The War Zone (TWZ).

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«У нас есть то, что, по-видимому, является первым свидетельством того, что поставляемая США система борьбы с беспилотниками VAMPIRE в действии выполняет то, что было задумано», — рассказали в публикации.

Военно-морские силы Украины опубликовали видео, демонстрирующие применение системы VAMPIRE против дрона. Как пишет издание, ведомство не сообщило о применении «Вампира», но интерфейс оператора указывает на использование этой системы. Комплекс вооружен ракетами калибра 70 миллиметров с лазерным наведением.

В состав VAMPIRE входит пусковая установка LAND-LGR4, вмещающая четыре ракеты Advanced Precision Kill Weapon System II, обзорно-локационная станция и система управления огнем. Поставленные Киеву комплексы построены на шасси машин Humvee. По данным Пентагона, ВСУ получили 14 систем VAMPIRE, которые применяют с августа 2023 года.