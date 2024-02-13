Сотрудник администрации Харьковской области пострадал при атаке ВСУ

Сотрудник пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области пострадал в результате атаки его автомобиля украинским беспилотником во время развозки хлеба.

Об этом заявил глава администрации Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.

«Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получил сотрудник нашей администрации», — отметил он.

По словам Ганчева, сотрудник вёз хлеб для жителей одного из населённых пунктов.

Пострадавшего доставили в больницу.

Кроме того, Ганчев сообщил, что украинские беспилотники атаковали сёла Ольшаны и Таволжанка.