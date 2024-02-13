Глава евродипломатии прокомментировал обстрел границы Армении

«Мы обсудили процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе, к сожалению, и недавний инцидент на границах. Обстрел азербайджанских солдат со стороны Армении вызывает сожаление, но ответ Азербайджана представляется непропорциональными, так как было проигнорировано заявление Минобороны Армении», — заявил глава евродипломатии.