Пашинян рассказал о приказе Минобороны Армении после инцидента на границе

Министерство обороны Армении дало распоряжение войскам предпринять меры по недопущению эскалации на границе с Азербайджаном после инцидента с уничтожением армянского боевого поста, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Вооруженным силам Армении также отдан приказ не поддаваться на провокации, сказал Пашинян, передает РИА «Новости».