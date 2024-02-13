Пашинян рассказал о приказе Минобороны Армении после инцидента на границе

Пашинян: Войскам Армении на границе с Азербайджаном дан приказ не поддаваться на провокации
Министерство обороны Армении дало распоряжение войскам предпринять меры по недопущению эскалации на границе с Азербайджаном после инцидента с уничтожением армянского боевого поста, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Вооруженным силам Армении также отдан приказ не поддаваться на провокации, сказал Пашинян, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что подразделения войск Госпогранслужбы Азербайджана провели «операцию возмездия», в результате которой уничтожили армянский боевой пост на границе между двумя странами, погибли четыре армянских военных. МИД Армении обвинил Азербайджан в срыве усилий по установлению мира.