Коц: После удара российских "Искандеров" на полигоне ВСУ в Селидово творился ад

Удар российских войск превратил полигон ВС Украины в Селидово в ДНР в ад и мясорубку. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

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По его словам, ВС РФ ударили ракетами "Искандер-М" с кассетной боевой частью, каждая боеголовка которой оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около 10 метров над поверхностью земли.

"Для не укрытой в помещении живой силы этот боеприпас - смертный приговор", - отметил военкор.

Коц пояснил, что осколки от таких ракет летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях, а один боеприпас накрывает площадь примерно в два футбольных поля.

"Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара", - добавил военкор.

Ранее сообщалось, что комплексы "Искандер" нанесли тройной удар по полигону, под который попали несколько батальонов ВСУ. Отмечается, что там могли находиться около 1500 украинских солдат.