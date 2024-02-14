Коц: После удара российских "Искандеров" на полигоне ВСУ в Селидово творился ад
Удар российских войск превратил полигон ВС Украины в Селидово в ДНР в ад и мясорубку. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.
По его словам, ВС РФ ударили ракетами "Искандер-М" с кассетной боевой частью, каждая боеголовка которой оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около 10 метров над поверхностью земли.
"Для не укрытой в помещении живой силы этот боеприпас - смертный приговор", - отметил военкор.
Коц пояснил, что осколки от таких ракет летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях, а один боеприпас накрывает площадь примерно в два футбольных поля.
"Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара", - добавил военкор.
Ранее сообщалось, что комплексы "Искандер" нанесли тройной удар по полигону, под который попали несколько батальонов ВСУ. Отмечается, что там могли находиться около 1500 украинских солдат.
По словам главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, новый главком ВСУ Александр Сырский запретил разглашать любую информацию о потерях при ударе по Селидово.