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Симоньян прокомментировала удар ВС РФ по полигону в Селидово

На полигоне в Селидово, уничтоженном в результате удара ВС РФ, проходили тренировки подразделений ВСУ, рассказала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Ранее в российских и украинских СМИ появились публикации о мощном ударе по полигону ВСУ в Селидово (населенный пункт в 35 км от Донецка), нанесенном в момент, когда там проходило построение украинской пехоты.

«Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — отметила Симоньян.

По ее словам, новый главком ВСУ Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях подразделений, понесенных в результате удара.

Симоньян: Сырский запретил сообщать данные о потерях при ударе ВС РФ по Селидово

По предварительным данным, основную массу потерь противника составили боевики бывших националистических батальонов. Военные эксперты уточнили, что Сырский намеревался бросить их в Авдеевку с тем, чтобы не допустить захвата города.

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