Россия способна за день производить примерно 25 000 артиллерийских снарядов, заявил сенатор Конгресса США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Тем временем, продолжил политик, оборонная промышленность Соединенных Штатов может делать 30 000 снарядов в месяц.

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Мы производим в месяц около 30 000 артиллерийских снарядов. Угадайте, сколько производят русские? Они производят около 25 000 артиллерийских снарядов в день. Таким образом, за месяц Соединенные Штаты, крупнейшая экономика мира, производят оружия столько, сколько русские способны сделать за один день, — подчеркнул сенатор.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США недооценили промышленный потенциал России. Репортер подчеркнул, что возможности РФ оказались гораздо серьезнее, чем думали в Соединенных Штатах.

Президент России Владимир Путин также сообщил, что ВВП страны вырос на 3,6% в 2023 году. Глава государства подчеркнул, что показатель оказался выше прогнозируемого. Президент уточнил, что среднемировой темп роста ВВП составляет 3%. Он добавил, что темп роста экономик развитых стран — в среднем 1,5%.