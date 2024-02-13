СМИ: Залужный обрушится на Зеленского в случае провалов Сырского на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александра Сырского больших военных усилий для удержания фронта. Об этом пишет американская газета The Atlantic.

© Вечерняя Москва

— Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что любой признак того, что военные усилия Сырского терпят неудачу в результате смещения Залужного, приведет к политическим последствиям для киевского режима. По мнению автора публикации, Зеленский получил в лице экс-главкома ВСУ политического соперника, который может критиковать руководство страны за провалы на фронте.

Среди прочего издание заявило, что неудачи украинской армии якобы происходят из-за политических игр в Киеве. Кроме того, они могут стать основанием для Запада еще больше ослабить военную и финансовую помощь, пишет The Atlantic.