Воздушную тревогу объявили сразу в семи украинских регионах

Сирены воздушной тревоги сработали сразу в семи регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения граждан о возможной опасности.

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В частности, особый режим действует на территории Николаевской и Сумской областей. Также в "красную" зону попали Черкасская, Полтавская и Харьковская области. Более того, воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Иная информация о ситуации в указанных украинских регионах пока не поступала.

13 февраля издание "Страна.ua" опубликовало материал, согласно которому в городе Одессе произошли несколько взрывов. Тогда же в регионе, где расположен населенный пункт, сработали сирены воздушной тревоги.