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Симоньян: Сырский запретил сообщать данные о потерях при ударе ВС РФ по Селидово

Новый главком ВСУ Александр Сырский запретил разглашать любую информацию об украинских потерях при ударе по Селидово. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Российская газета

«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — написала Симоньян в telegram-канале. Ura.Ru

Ранее сообщалось, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу, под который могли попасть более тысячи украинских солдат. Деловая газета "Взгляд"

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