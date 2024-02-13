В России высказались об «операции возмездия» Азербайджана против Армении

Полемика вокруг этого (заключения мира — прим. "Ленты.ру") продолжается, и закономерный вопрос, который возникает не только в Армении, но и во всем мире, а что, собственно правительство [премьер-министра Армении Николы] Пашиняна, признавшее Карабах частью Азербайджана, отказавшееся от всякой поддержки соотечественников, проглотившее массовые исходы из Карабаха и вдобавок обострившее отношения с Россией, что оно приобрело на этом пути, если нового прекрасного мира нет, а есть такого рода столкновения как вчера и сегодня? Судя по всему, мы очень далеки от реального мира в Закавказье Константин Затулин депутат Госдумы