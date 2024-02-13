Французский радар за миллионы евро пропустил БПЛА, упавший в Молдавии

Французский радар, купленный Молдавией за 14,5 млн евро, не смог обнаружить беспилотник, который упал возле границы с Украиной в воскресенье, 11 февраля. На это обратил внимание портал Noi.md

Радар поставили в Молдавию в декабре 2023 года. Его приобрели за счет оборонного бюджета страны через французскую компанию Thales. В Минобороны утверждают, что устройство пропустило дрон из-за малой высоты полета и большого расстояния до цели.

Напомним, что пограничная полиция сообщила об обнаружении обломков 11 февраля. Боевая часть беспилотника была снаряжена 50 килограммами взрывчатки. Ее обезвредят подрывом в безопасных условиях. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявлял, что произошедшее не представляло угрозы для местных жителей.