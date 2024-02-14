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Минобороны: ВСУ потеряли за сутки на Купянском направлении до 130 военных

В Минобороны России сообщили, что ВСУ потеряли за сутки на Купянском направлении до 130 военных и один танк.

ВСУ потеряли до 180 военных и пять машин на Купянском направлении
© RT на русском

«Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа украинских военных сдалась в плен под Работином в Запорожской области.

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