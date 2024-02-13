Глава разведки Эстонии заявил о возможном конфликте России и НАТО

Глава службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил, что Россия рассматривает возможность военного конфликта с НАТО в следующем десятилетии. Об этом пишет Financial Times.

По словам Росина, эта оценка основана на мнении, что Россия планирует удвоить численность своих сил вдоль границ с членами НАТО - Финляндией, Эстонией, Литвой и Латвией.

«Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, предвидит возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия или около того», - заявил Росин.

По его мнению, военное противостояние НАТО с Россией «крайне маловероятно» в краткосрочной перспективе, отчасти из-за вовлеченности Москвы в украинский кризис. Вероятность этого сценария останется низкой, если наращивание российских сил будет сопровождаться ответными шагами в Европе, считает Росин.

В последние годы Эстония и другие балтийские государства увеличили свои военные расходы до более чем двух процентов ВВП, а их союзники по НАТО нарастили свое присутствие в этих странах.

Германия планирует разместить в регионе 4800 военнослужащих к 2027 году.

В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что РФ не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии и другим странам Европы.

Путин заявил, что РФ не будет применять свои войска против Польши, за исключением случая, «если со стороны Польши будет нападение на Россию».