Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

Российская армия нанесла мощный ракетный удар по полигону в Селидово на донецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

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В момент удара на объекте могло находиться до 1,5 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых привезли для учений.

Также стало известно, что в 12:34 по московскому времени на полигоне продолжалась детонация боеприпасов.