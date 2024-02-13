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ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны ВСУ.

ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны ВСУ
© РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией... уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах», — говорится в сводке ведомства.

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Ранее сообщалось, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

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