ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией... уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах», — говорится в сводке ведомства.