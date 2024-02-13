На Украине предупредили о возможности призыва в ВСУ осужденных уклонистов

Осужденные за уклонение от мобилизации украинцы получают условные сроки, поэтому сохраняется возможность их призыва на службу в Вооруженные силы республики (ВСУ). Об этом предупредил замглавы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе, пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

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«Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, находящихся на содержании этих людей, детей, их аргументы по поводу непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен», — рассказал Цуцкиридзе.

По его словам, приговоры уклонистам часто прописывают так, чтобы они подлежали мобилизации до окончания срока наказания. Цуцкиридзе добавил, что суды при этом проходят довольно долго.