Украинский беспилотник сбит в небе Белгородской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области.

Уточняется, что это был беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Сбить беспилотник врага удалось около 11.30 по московскому времени.