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Украинский беспилотник сбит в небе Белгородской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области.

Украинский беспилотник сбит в небе Белгородской области
© ТК «Звезда»

Уточняется, что это был беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Сбить беспилотник врага удалось около 11.30 по московскому времени.

В российском оборонном ведомстве добавили, что украинский БПЛА стал добычей российских дежурных средств противовоздушной обороны.

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