Опубликовано последнее видеообращение генерала Востротина к десантникам
В Сети появилось видеообращение Героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия Востротина, умершего 13 февраля, к десантникам по случаю 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Ролик публикует Telegram-канал "Архангел Спецназа".
Памятная дата отмечается 15 февраля, однако Telegram-канал счел уместным опубликовать ролик накануне этого дня.
В своем последнем видео Востротин поблагодарил ветеранов Афганской войны за то, что они и будучи в запасе помогают российским военным в зоне проведения СВО.
События в Афганистане показали, что ВДВ являются наиболее боеспособными войсками.
"Даже при высокой интенсивности боевых действий потери у нас были значительно меньше: мы умели беречь наших солдат", - заявил генерал-полковник.
Когда именно было записано видео, не уточняется.
Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке Валерий Востротин скончался во вторник на 72-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Востротин боролся последние годы.
Валерий Востротин известен как командир 9-й парашютно-десантной роты 345-го гвардейского полка, которая 7 января 1988 года в Афганистане противостояла превосходящим силам противника в районе высоты 3234. В 2005 году на экраны вышел фильм Федора Бондарчука, снятый по мотивам истории подразделения. Востротин командовал подразделением во время своей первой командировки.
В 1986-1989 годах занимал должность командира 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, в состав которого входила и 9-я рота. Востротин находился в Афганистане вплоть до вывода войск, звания Героя Советского Союза был удостоен в 1988 году.