Опубликовано последнее видеообращение генерала Востротина к десантникам

В Сети появилось видеообращение Героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия Востротина, умершего 13 февраля, к десантникам по случаю 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Ролик публикует Telegram-канал "Архангел Спецназа".

Памятная дата отмечается 15 февраля, однако Telegram-канал счел уместным опубликовать ролик накануне этого дня.

В своем последнем видео Востротин поблагодарил ветеранов Афганской войны за то, что они и будучи в запасе помогают российским военным в зоне проведения СВО.

События в Афганистане показали, что ВДВ являются наиболее боеспособными войсками.

"Даже при высокой интенсивности боевых действий потери у нас были значительно меньше: мы умели беречь наших солдат", - заявил генерал-полковник.

Когда именно было записано видео, не уточняется.

Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке Валерий Востротин скончался во вторник на 72-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Востротин боролся последние годы.

Валерий Востротин известен как командир 9-й парашютно-десантной роты 345-го гвардейского полка, которая 7 января 1988 года в Афганистане противостояла превосходящим силам противника в районе высоты 3234. В 2005 году на экраны вышел фильм Федора Бондарчука, снятый по мотивам истории подразделения. Востротин командовал подразделением во время своей первой командировки.