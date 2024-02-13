Новый главком ВСУ участвовал в параде Победы в Москве

Новый главком ВСУ Александр Сырский принимал участие в параде Победы в Москве в 1986 году. Как сообщает газета «Известия», его заметили на кадрах, снятых 9 мая на Красной площади.

В момент участия в параде Сырский был учащимся Московского высшего общевойскового командного училища. На видео его можно заметить марширующим в строю с остальными курсантами.

Напомним, что 8 февраля Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку. Его место занял Сырский, который ранее командовал Сухопутными войсками ВСУ. Следом украинский лидер сменил заместителей главкома и заместителей начальника генштаба.

Сырский родился во Владимирской области. Он учился в Московском высшем общевойсковом училище, а в 80-е годы переехал на Украину, где поступил на службу в советскую армию. С распадом СССР Сырский перешел в ВСУ и прошел почти все ступени карьеры — от командира взвода до замначальника генштаба и, в результате, главнокомандующего.