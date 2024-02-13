Четверо военных погибли в результате обстрела поста Вооруженных сил Армении на границе, в районе населенного пункта Неркин Ханд в Сюникской области. Об этом заявило министерство обороны республики в своем Telegram-канале. Lenta.ru

"13 февраля в результате обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе Неркин-Ханд (Сюникская область), с армянской стороны четверо погибших и один раненый (состояние оценивается как средней тяжести, на данный момент его жизни ничто не угрожает)", - отмечается в сообщении военного ведомства. ТАСС