В Госдуме заявили о боязни США утратить контроль над Украиной
Стремление США и Великобритании назначить спецспосланника в Киеве является признаком их боязни утраты контроля над Украиной, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он допустил, что такие опасения Запада связаны с обстановкой, сложившейся после отставки Валерия Залужного с должности главкома ВСУ.
Я думаю, что без США и Великобритании ни одно решение Киев не принимает еще с 2014 года. <...> В сегодняшней ситуации, после снятия Залужного, начались определенные шатания и волнения в руководстве Украины. Поэтому США и Великобритания и заговорили о какой-то новой структуре, опасаясь потерять контроль, — высказал мнение парламентарий.
По его словам, о росте недовольства политикой президента Владимира Зеленского говорит выход ряда украинских политических деятелей из фракции «Слуга народа», а также протестные настроения в армии. Как считает Чепа, Зеленский в этой ситуации может повести себя непредсказуемо. И если США и Великобритания хотят усилить свой контроль, значит они теряют рычаги влияния, предположил российский политик.
Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков объяснил, что если на Украине появится «спецпосланник», это станет еще одним свидетельством неуважения членов НАТО и Евросоюза к Киеву. По словам Цекова, если данный пост займет нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, Киев ждет еще более печальное будущее.