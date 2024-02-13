В Госдуме заявили о боязни США утратить контроль над Украиной

Я думаю, что без США и Великобритании ни одно решение Киев не принимает еще с 2014 года. <...> В сегодняшней ситуации, после снятия Залужного, начались определенные шатания и волнения в руководстве Украины. Поэтому США и Великобритания и заговорили о какой-то новой структуре, опасаясь потерять контроль, — высказал мнение парламентарий.

По его словам, о росте недовольства политикой президента Владимира Зеленского говорит выход ряда украинских политических деятелей из фракции «Слуга народа», а также протестные настроения в армии. Как считает Чепа, Зеленский в этой ситуации может повести себя непредсказуемо. И если США и Великобритания хотят усилить свой контроль, значит они теряют рычаги влияния, предположил российский политик.