«Сейчас это возможно только путем военного переворота. Никаким другим способом прийти к власти он не сможет. Это первый путь. Есть и второй, он намного более вероятен. Мне кажется, Залужного ждет судьба Арестовича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). То есть отъезд в Британию или в Соединенные Штаты Америки. И оттуда он будет тихо поругивать режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Живов.