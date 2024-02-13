Риттер предупредил Зеленского о потере важных территорий
Армия РФ в итоге возьмет под контроль Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. В этом не сомневается экс-разведчик США Скотт Риттер.
По его убеждению, у этих четырех городов «сейчас нет шансов». После краха ВСУ ничто не сможет остановить продвижение ВС РФ.
Риттер подчеркнул, что в зоне проведения спецоперации российские военные успешно ликвидируют украинских операторов БПЛА. Таким образом, противник лишается воздушной поддержки дронов.
«Вот такой сейчас этап конфликта. Это буквально начало конца», — уточнил эксперт в интервью Redacted.
Ранее появились данные об увеличении численности немецкой техники на Купянском направлении.