Риттер предупредил Зеленского о потере важных территорий

Армия РФ в итоге возьмет под контроль Одессу , Николаев, Днепропетровск и Харьков . В этом не сомневается экс-разведчик США Скотт Риттер .

По его убеждению, у этих четырех городов «сейчас нет шансов». После краха ВСУ ничто не сможет остановить продвижение ВС РФ.