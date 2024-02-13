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Риттер предупредил Зеленского о потере важных территорий

Армия РФ в итоге возьмет под контроль Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. В этом не сомневается экс-разведчик США Скотт Риттер.

Риттер предупредил Зеленского о потере важных территорий
© globallookpress.com

По его убеждению, у этих четырех городов «сейчас нет шансов». После краха ВСУ ничто не сможет остановить продвижение ВС РФ.

Риттер подчеркнул, что в зоне проведения спецоперации российские военные успешно ликвидируют украинских операторов БПЛА. Таким образом, противник лишается воздушной поддержки дронов.

«Вот такой сейчас этап конфликта. Это буквально начало конца», — уточнил эксперт в интервью Redacted.

Ранее появились данные об увеличении численности немецкой техники на Купянском направлении.

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