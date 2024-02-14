Военный рассказал о бракованном оружии у ВСУ

«Оружие, которое эксплуатируют ВСУ, может не проверяться. Многое из того, что есть на вооружении, было поставлено с превышением сроков годности: те же американцы отдавали БТР, которые использовались еще во Вьетнаме. Современное дорогое оружие передают в единичных экземплярах, чтобы испытать на поле боя», — объяснил военный.