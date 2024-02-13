В бригаду «Азова»* прибыло женское пополнение

«В зону ответственности двенадцатой бригады спецназначения „Азов“ прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины. Известно, что все они подписали контракт с минобороны Украины», — заявил Андрей Марочко, передает РИА Новости. Отмечается, что они получили воинские специальности во время обучения на одном из центральных украинских полигонов. По словам Марочко, средний возраст женщин — 35 лет.