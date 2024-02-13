ФСБ обнаружила схрон с оружием и секретными документами СБУ

Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе схрон с огнестрельным оружием и секретными документами Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Тайник был заминирован. Силовики обезвредили установленные ловушки и изъяли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74. ФСБ опубликовала оперативное видео со схроном.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые работают на месте обнаружения схрона. Под вещами спрятано взрывное устройство, под которым находилось оружие и пластиковая емкость с документацией.