Стало известно о бегстве колумбийских наемников с позиций ВСУ

Как стало известно изданию, их группа подверглась массированной атаке российских дронов, от которых было «некуда спрятаться». Чечо признался, что он и его сослуживцы «решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни». Кроме того, 32-летний наемник рассказал, что ему также пришлось спасать своего напарника, которому пробило осколком челюсть.