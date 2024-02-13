Замом главкома ВСУ стал сделавший "первый выстрел" в Донбассе Сухаревский

Заместителем нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского назначен полковник Вадим Сухаревский — известный тем, что сделал «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает телеканал «Громадьске».

© Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении Сухаревского.

В апреле 2014 года Сухаревский возглавлял 3-ю роту 80-й аэромобильной бригады, действовавшей в окрестностях Славянска, возле села Семеновка.

По данным Forbes.ua, 12 апреля 2014 года отряд под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) захватил отделение милиции в Славянске, но был отдан приказ не открывать огонь. Позднее командир дивизии объяснял, что стрельба на Евромайдане в Киеве привела к аресту милиционеров и он не хотел это повторять.

В тот день группа спецназовцев украинской службы безопасности и рота десантников вооруженных сил были атакованы вооруженным отрядом, состоящим из тех, кто хотел отделиться от Украины.

Сухаревский дал команду проехать на бронетранспортерах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на нем. Огонь на поражение он решил открыть сам, пишет «РБК-Украина».