Около 70 военных ВСУ сдались в плен в феврале

Почти 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала февраля воспользовались радиоволной «Волга», чтобы сдаться в плен российским солдатам. Об это передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Специальные радиоволны 49.200, 449.200, 149.200, 149.200, на которые можно выйти с любой цифровой рации, используют украинские военные для того, чтобы заявить о своем желании сдаться российским солдатам. Для этого им нужно вызвать «Волгу» на одной из частот, этот проект действует с лета 2023 года.

«За неделю при помощи волны "Волга" сдалось 36 человек, а всего с начала февраля — 66 человек», — сообщил информатор.