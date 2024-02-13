Миномётчики группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Миномётчики общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, огонь миномётчиков корректировался разведчиками на переднем крае обороны с помощью визуальных средств наблюдения.
Отмечается, что личный состав ВСУ был уничтожен осколочно-фугасными минами.
Ранее ВС России поразили инфраструктурные объекты в Николаеве.
Также расчёт ПТРК «Корнет» ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ у Артёмовска.