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Миномётчики группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

Миномётчики общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили взводно-опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

Миномётчики группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, огонь миномётчиков корректировался разведчиками на переднем крае обороны с помощью визуальных средств наблюдения.

Отмечается, что личный состав ВСУ был уничтожен осколочно-фугасными минами.

Ранее ВС России поразили инфраструктурные объекты в Николаеве.

Также расчёт ПТРК «Корнет» ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ у Артёмовска.

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