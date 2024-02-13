Украинские военные пожаловались на нехватку кадров под Авдеевкой

Украинские военные, опрошенные изданием Kyiv Independent, пожаловались на серьезную нехватку кадров под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР), где идут тяжелые бои. По их словам, из-за больших потерь командование послало в пехоту солдат из подразделений, специализирующихся на артиллерии и логистике.

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«Это означает, что солдаты, дислоцированные на первой линии обороны, могут даже не знать базовых навыков выживания пехотинца, что приводит к еще большим жертвам», — говорится в материале.

Многие военные, находящиеся на передовой, также жалуются на неукрепленные позиции, которые были плохо подготовлены перед крупным российским наступлением на Авдеевку. Из-за постоянных атак времени на строительство чего-либо большего нет, кроме того, до сих пор не готова вторая линия обороны, расположенная всего в нескольких километрах от линии фронта.

В материале отмечается, что Украина мало что сделала для подготовки к длительному противостоянию, пока вела летнее контрнаступление, в то время как российские войска укрепили линии обороны, прежде чем наступать по нескольким направлениям.

Украинские военнослужащие, помимо проблем с личным составом, также говорят об острой нехватке боеприпасов, техники и дронов. Так, танкисты 59-й бригады указали, что осенью 2022 года во время боев под Херсоном на каждый экипаж выделялось 120 снарядов, в то время как сейчас нормой стало 15-20 снарядов на каждый танк.