"Страна": в Днепре на Украине повреждена тепловая электростанция

На Украине повреждена тепловая электростанция (ТЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале компании "ДТЭК". "Серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила выработку электроэнергии", — сказан в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ДТЭК. По данным украинского издания "Страна", речь идет о ТЭС в городе Днепре.

До этого сообщалось, что в Днепре в третий раз за ночь произошли взрывы. Сообщения о первой серии взрывов появились в 23:51 мск, о второй — в 00:09 мск. 12 февраля сообщалось, что оборудование одной из электроподстанций было повреждено в Днепропетровской области Украины в результате взрывов. Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины.