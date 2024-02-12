На Западе заявили об усилении России на фронте

Британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал ситуацию в зоне военных действий на Украине. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

© Lenta.ru

Меркурис заявил об усилении России на фронте и подчеркнул, что Вооруженные силы страны (ВС РФ) наращивают операции по всей линии зоны боевых действий.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. "Ленты.ру") под огромным давлением по всей линии фронта: их бомбят, обстреливают, атакуют дроны, русские войска могут использовать огромное количество БМП в своих операциях», — отметил аналитик.

Эксперт добавил, что в результате увеличения российских действий положение Киева усугубилось. Он также усомнился, что Белый дом получит поддержку законопроекта о выделении новой помощи Украине.

«Без него положение Украины изменится с нынешнего практически катастрофического до еще более тяжелого для ведения боевых действий», — заключил Меркурис.