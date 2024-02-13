ВС Азербайджана открыли огонь на границе с Арменией

Минобороны Армении сообщило в Telegram-канале, что военные Азербайджана открыли огонь на границе. Согласно сообщению ведомства, 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд.

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По предварительным данным, среди военных Армении есть раненые. Азербайджанская сторона пока не комментировала заявление Минобороны Армении. 12 февраля в Азербайджане заявили, что Армения нарушила режим прекращения огня неподалеку от Зангеланского района на юго-западе азербайджанской территории. Местный портал "Оперативный информационный центр" сообщал о выстрелах со стороны армянских позиций.

В министерстве обороны Армении информацию о нарушении режима прекращения огня не подтвердили и не опровергли. Ведомство заявило, что проверяет данные, опубликованные в медиа. 19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе.