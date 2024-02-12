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Два Ту-95МС выполнили полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Lenta.ru

По информации ведомства, полет продолжался около 5 часов, а сопровождали два бомбардировщика экипажи воздушного судна Су-35С. Москва24

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в свою очередь отметил, что полет был осуществлен в соответствии с международными правилами. NSN.FM

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - подчеркнул он. ТАСС

Два Ту-95МС выполнили полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей
© РИА Новости
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