Украинские штурмовики трижды пытались атаковать российские позиции под Харьковом

По данным российского оборонного ведомства, бои с украинскими штурмовиками завязались на купянском направлении в районе Тимковка и Синьковка в Харьковской области. При этом, МО отметило, что Вооруженным силам России (ВС) удалось отбить все три атаки ВСУ.