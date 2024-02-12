Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей на Донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России заняли на Донецком направлении более выгодные рубежи и позиции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны. Lenta.ru

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. ТК "Звезда"