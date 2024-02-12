Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей на Донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России заняли на Донецком направлении более выгодные рубежи и позиции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны. Lenta.ru
«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. ТК "Звезда"
Кроме того, российские военные отразили 13 атак штурмовых групп 42-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. ТАСС