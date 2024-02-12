В Палестине заявили о гибели 67 человек из-за израильских ударов по Рафаху

Как минимум 67 человек погибли при ударах армии Израиля по жилым домам в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом 12 февраля заявил официальный представитель минздрава Палестины в анклаве, передает РИА Новости.

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Ранее представители израильской армии обороны заявили о нанесении ударов по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. В соцсетях минздрава сообщается, что в больницы доставлены тела 67 человек. Извлечение тел из-под обломков продолжается.

В то же время, по информации ливанского телеканала Al Mayadeen, число погибших в результате ударов по городу выросло до 100, более 230 человек пострадали.

Как писала «Парламентская газета», не меньше десяти палестинцев стали жертвами обстрела со стороны Израиля жилого дома в секторе Газа. Тела погибших извлекли из-под завалов здания в городе Дейр-эль-Балах в центральном районе анклава. Среди убитых оказались дети, уточняет издание.